وجودي لا يحتاج لمنصب.. التهامي يعلن عدم ترشحه لانتخابات الأهلي

أعلن رجل الأعمال كريم التهامي، عدم الترشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة، بعد إعلان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائمته، والتي لم تضم اسم الأول.

وكتب كريم التهامي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "أنا فخور وسعيد أن اسمي قيل وارتبط بفكرة الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي لمقعد "تحت السن"، وهذا في حد ذاته شرف كبير أعتز به وسيظل علامة غالية في حياتي، أشكر الأسطورة والأب الكابتن محمود الخطيب على استقباله لي داخل البيت الكبير، النادي الأهلي، في يوم لن أنساه بالتأكيد، شكرًا على كلماته وثقته الغالية التي أعتز بها".

وأضاف: "خلال الأيام الأخيرة، شعرت بحالة من الحب والتقدير لم أكن أتخيلها، أشكركم فردًا فردًا على كل كلمات المودة والمحبة والدعوات من القلب والدعم، أعتز بكل كلمة صادقة وأبادلكم الحب، وكما نقول "يا رب دائمًا على حب الأهلي مجتمعين"، الحمد لله على كل حال، الحلم يتأجل، وبالتأكيد راضٍ بقضاء الله، وأؤكد أنني لا أنوي الترشح في الانتخابات المقبلة بشكل "مستقل"، وكل الدعم والمساندة لأخي وصديقي إبراهيم العامري".

وواصل: "النادي الأهلي ليس مجرد نادي، الأهلي بالنسبة لي تاريخ وحاضر ومستقبل، جزء من حياتي وذكرياتي منذ الصغر وحتى الآن. النادي الأهلي هو البيت الكبير الذي تربينا على حبه والانتماء إليه، والذي لم يكن يومًا مرتبطًا بمناصب. أنا مؤمن بأن الأهلي أكبر من أي شخص وأي منصب، وأن حبنا له يظهر في المواقف والدعم، وليس فقط في الانتخابات. وبالتأكيد سأظل كما عرفني الجميع مساندًا وداعمًا لهذا الكيان الذي أعشقه".

وأوضح: "وجودي في خدمة الأهلي لا يحتاج إلى منصب ولا لقب، وسأظل دائمًا واحدًا من جمهوره المخلصين، مستعدًا لأن أقدم أي شيء في أي وقت ومن أي مكان من أجل الأهلي.كل الدعم والتوفيق للأسطورة الكابتن محمود الخطيب وقائمته في الانتخابات القادمة لما فيه خير للنادي الأهلي بإذن الله".

واختتم: "مرة أخيرة أشكر الأسطورة والأب محمود الخطيب على كل شيء، كل الدعم لما فيه خير وصالح لنادينا الحبيب، كل الشكر لجماهير النادي الأهلي وأصدقائي وإخوتي وكذلك أعضاء الجمعية العمومية على المشاعر الطيبة والدعم، ويبقى الأهلي فوق الجميع. "الخير جاي إن شاء الله".