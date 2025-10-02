مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

- -
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

"عشان عيونك مفيش شرط جزائي".. إبراهيم فايق يهنئ سيد عبد الحفيظ

كتب : محمد خيري

03:05 م 02/10/2025

سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة إلى سيد عبد الحفيظ، بعد إعلان تواجده ضمن قائمة محمود الخطيب، المرشحة في انتخابات النادي الأهلي الفترة المقبلة. ‏

ونشر "فايق" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صورة مع عبدالحفيظ وكتب: "النهاردة أقدر أتحرر من الضغوط، واتكلم زي أي واحد عرف الخبر رسمي".

وأضاف: "مبروك يا حبيبي رجوعك لبيتك تاني .. ربنا يكرمك ويوفقك ويرزقك الخير كله في خطوتك اللي جايه".

وأكمل: "‏يعني يمكن الواحد شاف كتير في حياته .. قليل أوي اللي زيك عندهم تجرد ورأي أمين ووجهة نظر صادقة ووش واحد.. ربنا يديم عليك الرضا والقناعة ورجاحة العقل .. وينور بصيرتك يا حبيبي".

واختتم تصريحاته: "‏أعلى الأصوات بإذنك يارب وعلشان عيونك وعيون الأهلي مفيش شرط جزائي".

جدير بالذكر، أن سيد عبد الحفيظ، يتواجد ضمن المحللين في قناة "إم بي سي مصر"، وربما يترك العمل الإعلامي حال نجاحه في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي.

سيد عبدالحفيظ الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي انتخابات الأهلي محمود الخطيب

