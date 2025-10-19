قرار عاجل من نادي الزمالك ضد ثنائي فريق السلة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توقيع عقوبة مالية على ثنائي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، أحمد إسماعيل وآدم موسى، بسبب ما بدر منهما فى مواجهة الزمالك وألعاب دمنهور، بدوري المرتبط.

وكان الثنائي أحمد إسماعيل وأدم موسى، دخل في مشادة كلامية قوية، خلال مباراة الفريق أمام ألعاب دمنهور، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدور التمهيدي، لبطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت الأربعاء الماضي على الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وقال محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على كرة السلة: "قرار العقوبة على اللاعبين، جاء كقرار تربوي، حيث إنه من ثوابت الزمالك مبدأ الثواب والعقاب، ومنع التجاوز، خاصة أن فريق السلة يحتاج إلى تكاتف الجميع، ولا يتحمل في الوقت الحالى أي تجاوز من أحد".

وأضاف: "تم تبليغ الثنائي، وباقي لاعبي الفريق بالعقوبات، مشيرًا إلى فرض عقوبات أخرى على أي لاعب في حالة تكرار أي تجاوز".

واختتم: "فريق السلة تجاوز ما حدث سريعًا بين الثنائي، مشددًا على أنه سيتم تقديم أفضل مستوى للفريق في الفترة المقبلة".

