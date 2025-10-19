مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل من نادي الزمالك ضد ثنائي فريق السلة

كتب : مصراوي

05:38 م 19/10/2025

سلة الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توقيع عقوبة مالية على ثنائي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، أحمد إسماعيل وآدم موسى، بسبب ما بدر منهما فى مواجهة الزمالك وألعاب دمنهور، بدوري المرتبط.

وكان الثنائي أحمد إسماعيل وأدم موسى، دخل في مشادة كلامية قوية، خلال مباراة الفريق أمام ألعاب دمنهور، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدور التمهيدي، لبطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت الأربعاء الماضي على الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وقال محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على كرة السلة: "قرار العقوبة على اللاعبين، جاء كقرار تربوي، حيث إنه من ثوابت الزمالك مبدأ الثواب والعقاب، ومنع التجاوز، خاصة أن فريق السلة يحتاج إلى تكاتف الجميع، ولا يتحمل في الوقت الحالى أي تجاوز من أحد".

وأضاف: "تم تبليغ الثنائي، وباقي لاعبي الفريق بالعقوبات، مشيرًا إلى فرض عقوبات أخرى على أي لاعب في حالة تكرار أي تجاوز".

واختتم: "فريق السلة تجاوز ما حدث سريعًا بين الثنائي، مشددًا على أنه سيتم تقديم أفضل مستوى للفريق في الفترة المقبلة".

اقرأ أيضًا:
كيف تفاعلت جورجينا باحتفال رونالدو و"اليوتيوبر" سبيد

إعلامي مصري يُعلن رحيله عن قنوات بي إن سبورتس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سلة الزمالك الزمالك أحمد إسماعيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل