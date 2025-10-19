"نقبل التبرعات".. الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي للمساعدة في الديون

أصدر النادي الإسماعيلي بيان رسمي، للإعلان عن فتح حساب بنكي، للتبرعات من أجل مساعدة النادي على الخروج من الأزمة المالية الحالية.

وأوضح النادي في بيانه: "في إطار حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على الحفاظ على الكيان العريق للنادي وتجاوز التحديات التي يمر بها في المرحلة الحالية، يواصل النادي جهوده المستمرة من أجل تسوية الملفات العالقة والقضايا الدولية المرفوعة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف: "وانطلاقًا من إيمان إدارة النادي بضرورة الشفافية والمشاركة المجتمعية، وجّهت الدعوة إلى جماهير الدراويش الأوفياء، وأبناء الإسماعيلية داخل مصر وخارجها، للمساهمة في دعم النادي والمشاركة في إنقاذه من أعباء الغرامات الدولية التي تهدد استقراره واستمراره في أداء دوره الرياضي والوطني".

وأكمل: "ويُعاني الإسماعيلي من أزمات مادية لا حصر لها، بالإضافة إلى إيقاف القيد النادي لثلاث فترات من قبل المحكمة الرياضية كاس، لعدم سداد المستحقات المتأخرة لبعض لاعبيه السابقين، على رأسهم فراس شواط وجان موريل وكارميلو".

وتابع: "وفي هذا الإطار، أعلن النادي عن فتح حساب بنكي مخصص لتلقي التبرعات، يخضع لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ويُخصَّص بالكامل لسداد الغرامات والقضايا الدولية فقط، تأكيدًا على التزام الإدارة بالشفافية والمصداقية في إدارة موارد النادي وحماية حقوقه".