أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم أداء مميز أمام ديكيداها رغم الغيابات وحقق فوز عريض بسداسية نظيفة في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية.

قال يونس في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "خوان بيزيرا ساحر بدرجة قدير داخل الملعب وأعتبره هدية ثمينة من جون إدوارد المدير الرياضي بسبب التعاقد مع هذا اللاعب الذي أمتعنا بمستواه الفني ومهاراته داخل الملعب أمام ديكيداها".

وأضاف: "الزمالك استعرض قوته أمام ديكيداها الصومالي، وأعتبر اليوم بداية جديدة لأحمد فتوح مع الزمالك بعد الفترة الماضية الصعبة له مع الفريق، والأداء البدني للاعبين أمام ديكيداها كان جيد مقارنة بالمباريات الماضية".

وأوضح: "يجب استغلال الفوز على ديكيداها في الفترة المقبلة، وكان هناك ثنائيات مميزة اليوم أبرزهم محمود الونش وحسام عبدالمجيد وأحمد شريف وعمرو ناصر، وأتمنى من الجهاز الفني أن يستمر على هذا الأداء خلال الفترة المقبلة".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.