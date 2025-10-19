مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"لما يطلب يبقى نفتح الباب".. شيكابالا يوجه رسالة نارية حول عودة طارق حامد للزمالك

كتب : محمد خيري

10:38 ص 19/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    طارق حامد
  • عرض 9 صورة
    طارق حامد
  • عرض 9 صورة
    طارق حامد
  • عرض 9 صورة
    طارق حامد
  • عرض 9 صورة
    طارق حامد
  • عرض 9 صورة
    طارق حامد
  • عرض 9 صورة
    طارق حامد
  • عرض 9 صورة
    طارق حامد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك السابق، بعودة طارق حامد مرة أخرى، للقلعة البيضاء، مؤكدا أنه قدم الكثير للأبيض ويستحق عليه العودة.

قال "شيكابالا"، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "لما طارق حامد يقول إنه عاوز يرجع يختم مسيرته في الزمالك يبقي لازم نفتح الباب".

وأضاف: "فيه لاعبين تستحق، تنفذ لها أي استثناءات زي طارق حامد فهو لاعب راجل وباقي لاعبي الزمالك هيتعلموا منه الروح والالتزام والروح الكبيرة".

وأضاف: "وأنا لاعب طلعت لرئيس النادي وقولتله إن أيمن حفني لازم يكون معانا ويختتم مسيرته بقميص الزمالك وخدنا بطولات وقتها ففي لاعبين كده تستحق هذه المكانة وطارق منهم".

جدير بالذكر، أن طارق حامد اختتم تجربته في المملكة العربية السعودية الموسم الماضي، بنادي ضمك، ولم ينتقل لأي نادي منذ ذلك الوقت، وارتبط اسمه بالمفاوضات مع الزمالك في أكثر من مناسبة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طارق حامد الزمالك شيكابالا نادي الزمالك أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)