طالب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك السابق، بعودة طارق حامد مرة أخرى، للقلعة البيضاء، مؤكدا أنه قدم الكثير للأبيض ويستحق عليه العودة.

قال "شيكابالا"، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "لما طارق حامد يقول إنه عاوز يرجع يختم مسيرته في الزمالك يبقي لازم نفتح الباب".

وأضاف: "فيه لاعبين تستحق، تنفذ لها أي استثناءات زي طارق حامد فهو لاعب راجل وباقي لاعبي الزمالك هيتعلموا منه الروح والالتزام والروح الكبيرة".

وأضاف: "وأنا لاعب طلعت لرئيس النادي وقولتله إن أيمن حفني لازم يكون معانا ويختتم مسيرته بقميص الزمالك وخدنا بطولات وقتها ففي لاعبين كده تستحق هذه المكانة وطارق منهم".

جدير بالذكر، أن طارق حامد اختتم تجربته في المملكة العربية السعودية الموسم الماضي، بنادي ضمك، ولم ينتقل لأي نادي منذ ذلك الوقت، وارتبط اسمه بالمفاوضات مع الزمالك في أكثر من مناسبة.