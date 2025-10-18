مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

1 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

3 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

كتب - نهى خورشيد

10:00 م 18/10/2025
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بلقب السوبر الإفريقي الأول في تاريخه، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي

وجاء هدف التتويج باللقب اليوم بتوقيع فيستون ماييلي في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام فاركو، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز وفاركو المقبلة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بيراميدز نهضة البركان بيراميدز وفاركو

