موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بلقب السوبر الإفريقي الأول في تاريخه، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي

وجاء هدف التتويج باللقب اليوم بتوقيع فيستون ماييلي في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام فاركو، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز وفاركو المقبلة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.