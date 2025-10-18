مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

1 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

3 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

جميع المباريات

ملخص شوط الزمالك وديكيداها الأول في كأس الكونفدرالية

كتب - نهى خورشيد

08:09 م 18/10/2025

الزمالك

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام ديكيداها الصومالي متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء المقام حالياً على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

افتتح الأبيض التسجيل في الدقيقة 22 بعد عرضية متقنة من أحمد أبو الفتوح من الجهة اليسرى، قابلها أحمد شريف بتسديدة قوية اصطدمت بأحد مدافعي الفريق الصومالي وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 34 أضاف الزمالك الهدف الثاني بعد سلسلة تمريرات مميزة أنهاها خوان بيزيرا بتسديدة قوية بيمناه ارتطمت بمدافع ديكيداها ودخلت المرمى.

قبل أن يعود الفريق ليسجل الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط، حين تابع عمرو ناصر كرة مرتدة من الحارس وأسكنها الشباك دون أن يحتفل، مؤكداً تفوق الأبيض بثلاثية نظيفة مع نهاية الشوط الأول.

الزمالك ديكيداها كأس الكونفدرالية

