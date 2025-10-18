ملخص شوط الزمالك وديكيداها الأول في كأس الكونفدرالية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام ديكيداها الصومالي متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء المقام حالياً على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

افتتح الأبيض التسجيل في الدقيقة 22 بعد عرضية متقنة من أحمد أبو الفتوح من الجهة اليسرى، قابلها أحمد شريف بتسديدة قوية اصطدمت بأحد مدافعي الفريق الصومالي وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 34 أضاف الزمالك الهدف الثاني بعد سلسلة تمريرات مميزة أنهاها خوان بيزيرا بتسديدة قوية بيمناه ارتطمت بمدافع ديكيداها ودخلت المرمى.

قبل أن يعود الفريق ليسجل الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط، حين تابع عمرو ناصر كرة مرتدة من الحارس وأسكنها الشباك دون أن يحتفل، مؤكداً تفوق الأبيض بثلاثية نظيفة مع نهاية الشوط الأول.