مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد الفوز على إيجل نوار

كتب : مصراوي

06:15 م 18/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وإيجل نوار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الأهلي لمواجهة قوية في بطولة الدوري بعدما فاز على نظيره إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الإهلي و إيجل نوار

الأهلي فاز بهدف نظيف على نظيره إيجل نوار خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي سيستضيف نظيره الاتحاد عند الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري.

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطةبفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف والمصري المتصدر فيما يحتل فريق الاتحاد المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

اقرأ أيضًا:

عرض مغري من الدوري الليبي لنجم الزمالك.. ورد مفاجئ من اللاعب

المعد البدني السابق للأهلي يكشف سبب تكرار إصابة أشرف داري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد الاتحاد السكندري الأهلي نتيجة مباراة الأهلي وإيجل نوار الدوري المصري موعد مباراة الأهلي القادمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر لمباراة الزمالك وديكيداها
الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة