موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد الفوز على إيجل نوار

يستعد الأهلي لمواجهة قوية في بطولة الدوري بعدما فاز على نظيره إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الإهلي و إيجل نوار

الأهلي فاز بهدف نظيف على نظيره إيجل نوار خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي سيستضيف نظيره الاتحاد عند الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري.

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطةبفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف والمصري المتصدر فيما يحتل فريق الاتحاد المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

