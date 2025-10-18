بعد غياب 932 يوما.. زيزو يعود للظهور في دوري أبطال أفريقيا

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الأهلي بهدف نظيف على نظيره إيجل نوار البوروندي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف اللقاء بالخطأ من لاعب إيجل نوار، كانياموكينجي بالدقيقة (36) بعدما أسكن عرضية محمد هاني من يمين منطقة الجزاء في مرماه.

ملخص مباراة الأهلي وإيجل نوار

بدأ الأهلي المباراة بالسيطرة على الكرة فأرسل زيزو كرة عرضية من يمين الملعب بالدقيقة (6) ولكن أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى محمد شريف.

وأرسل زيزو كرة عرضية جديدة في الدقيقة (8) وصلت لزميله كوكا الذي سددها ضعيفة لتصل في النهاية لزميله ياسين مرعي الذي سدد كرة قوية ولكن بجوار المرمى.

وتقدم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة (13) ليبعد كرة طولية قبل أن تصل للاعب إيجل نوار.

وسدد لاعب الأهلي محمد هاني كرة قوية في الدقيقة (19) ولكن بعيدة عن المرمى فيما رد لاعب إيجل نوار كريم كامارا بتسديدة في الدقيقة (22) وصلت سهلة ليد محمد الشناوي.

وأوقف دفاع إيجل نوار فرصة للأهلي بالتصدي لتمريرة طولية من اللاعب كوكا في الدقيقة (25) ثم توقف اللعب في الدقيقة التالية بعد كرة مشتركة من لاعبي إيجل نوار ولاعب الأهلي محمد علي بن رمضان الذي سقط على الأرض ليتوقف اللعب قبل أن يُستأنف.

وأرسل أحمد سيد "زيزو" كرة ركنية في الدقيقة (27) حولها ياسين مرعي برأسه لتصطدم في ظهر زميله محمد شريف ثم وصلت الكرة لزميله أشرف بنشرقي الذي سددها قوية ولكن تصدى لها الدفاع.

وحصل فريق إيجل نوار على ركلة حرة مباشرة نُفذت داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن لم يلحق بها لتنتهي لضربة مرمى بالدقيقة (30).

وأرسل محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة (32) كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن لم يتمكن زميله محمد علي بن رمضان من التحكم بالكرة وارتكب خطأ.

وسجل الأهلي الهدف الأول بالدقيقة (37) بعدما أرسل لاعبه محمد هاني كرة بينية من داخل منطقة الجزاء أسكنها لاعب إيجل نوار في مرماه.

وواصل فريق الأهلي الضغط فأرسل لاعبه أشرف بنشرقي كرة عرضية رائعة في الدقيقة (39) ولكن تصدى لها دفاع إيجل نوار.

وأرسل أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية في الدقيقة (40) حولها زميله ياسين مرعي برأسه ولكن تصدى حارس المرمى للكرة ثم حاول محمد علي بن رمضان متابعة الكرة ولكنها مرت من أسفل قدمه.

وحاول محمد شريف في الدقيقة التالية مراوغة حارس المرمى ولكن لم ينجح في ذلك ثم أرسل أحمد سيد "زيزو" بالدقيقة (42) كرة لزميله محمد شريف ولكن لم يلحق الأخير بها ووصلت ليد حارس المرمى.

وسدد لاعب إيجل نوار في الدقيقة (43) كرة قوية ولكنها علت المرمى.

وأرسل كوكا كرة عرضية من يسار الملعب ولكن تصدى لها دفاع إيجل نوار ثم احتسب الحكم ثلاثة دقائق كوقت بدل من الضائع شهدت سقوط محمد شريف مصاباً قبل أن يتلقى الإسعافات.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بالدفع باللاعب جراديشاير بدلاً من محمد شريف.

ومع بداية الشوط الثاني سيطر لاعبو إيجل نوار على الكرة بصورة نسبية فتصدى ياسر إبراهيم لهجمة من الفريق البوروندي في الدقيقة (48).

وأوقف دفاع فريق إيجل نوار هجمة للاعب الأهلي محمد علي بن رمضان بالدقيقة (56) ثم سدد محمود حسن "تريزيجيه" كرة قوية في الدقيقة (59) ولكن مرت بجانب المرمى.

وتصدى دفاع إيجل نوار في الدقيقة (61) لانطلاقة أشرف بنشرقي الذي استبدله الجهاز الفني للأهلي في الدقيقة (64) باللاعب طاهر محمد طاهر.

وأرسل لاعب الأهلي جراديشاير كرة عرضية بالدقيقة (69) مرت من أعلى حارس مرمى فريق إيجل نوار ولكن أبعدها الدفاع.

وخرج محمد الشناوي في الدقيقة (72) من مرماه لإبعاد كرة طولية قبل أن تصل إلى لاعب إيجل نوار ثم تصدى ياسين مرعي في الدقيقة التالية لكرة عرضية.

وحصل أحمد سيد "زيزو" على الكرة أمام منطقة جزاء إيجل نوار ليسددها قوية ولكنها مرت بجانب المرمى بالدقيقة (73).

ودفع المدير الفني للأهلي في الدقيقة (75) باللاعب أليو ديانغ بدلاً من محمد علي بن رمضان فيما تصدى محمد الشناوي بالدقيقة التالية لكرة عرضية من يسار الملعب.

وأرسل أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية في الدقيقة (79) ولكن أبعدها دفاع إيجل نوار لركنية نفذت وأبعدها الدفاع.

ودفع المدير الفني للأهلي في الدقيقة (82) باللاعب محمد مجدي "أفشة" بدلاً من محمود حسن "تريزيجيه" وباللاعب أحمد عبدالقادر بدلاً من أحمد سيد "زيزو".

وتصدى دفاع فريق إيجل نوار في الدقيقة (84) لكرة عرضية من لاعب الأهلي أحمد كوكا ثم حصل أحمد عبدالقادر في الدقيقة التالية على ركلة حرة مباشرة.

ونفذ محمد مجدي "أفشة" الكرة الثابتة داخل منطقة جزاء إيجل نوار وصلت لزميله أحمد عبدالقادر الذي حاول توجيهها بالكعب تجاه مرمى إيجل نوار ولكن تصدى لها الدفاع بالدقيقة (86).

تشكيل الأهلي لمباراة إيجل نوار

ويبدأ الأهلي مباراة أيجل نوار بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، كوكا.

الخط الوسط مروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي ـ محمد شريف ـ محمود حسن تريزيجيه ـ أحمد سيد "زيزو"

