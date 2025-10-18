مباريات الأمس
التشكيل الرسمي.. الأهلي بالقوة الهجومية الضاربة أمام أيجل نوار

كتب : مصراوي

02:37 م 18/10/2025
أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره إيجل نوار البوروندي.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره إيجل نوار عند الرابعة عصر اليوم السبت في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمباراة إيجل نوار

ويبدأ الأهلي مباراة أيجل نوار بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، كوكا.

الخط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ـ محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أشرف بنشرقي ـ محمد شريف ـ أحمد سيد "زيزو"

