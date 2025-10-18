رسميًا.. ناد ليبي يعلن التعاقد مع باسم مرسي

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره إيجل نوار البوروندي.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره إيجل نوار عند الرابعة عصر اليوم السبت في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمباراة إيجل نوار

ويبدأ الأهلي مباراة أيجل نوار بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، كوكا.

الخط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ـ محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أشرف بنشرقي ـ محمد شريف ـ أحمد سيد "زيزو"

