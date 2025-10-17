رد ناري من إكرامي على لاعب الأهلي السابق بعد الهجوم على رمضان صبحي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي التي ستجمعهما في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة بيراميدز و نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

بيراميدز سيلتقي نهضة بركان المغربي عند الثامنة من مساء يوم غد السبت على ملعب 30 يونيو بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

وأوضح الاتحاد الأفريقي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن المباراة سيتم نقلها عبر قنوات: أون سبورت (التردد الأرضي) في مصر، beIN Sports في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Canal+، SuperSport،Vejay XVI بالإضافة لقنوات أخرى أجنبيه.

بيراميدز شارك في نهائي كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يخوض فريق نهضة بركان المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية.

