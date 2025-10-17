مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 2
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

- -
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

جميع المباريات

إعلان

"بينهم مصرية مجانية".. الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

كتب : مصطفى الجريتلي

06:25 م 17/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد الشناوي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 11 صورة
    محمد الشيبي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 11 صورة
    محمد رضا بوبو من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 11 صورة
    جهاد من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 11 صورة
    مهند لاشين من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز يخوض تدريبه الأول في رواندا (1)
  • عرض 11 صورة
    دونجا أثناء عودة بيراميدز إلى القاهرة
  • عرض 11 صورة
    فيستون ماييلي أثناء عودة بيراميدز إلى القاهرة
  • عرض 11 صورة
    عبد الرحمن مجدي أثناء عودة بيراميدز إلى القاهرة
  • عرض 11 صورة
    زيكو أثناء عودة بيراميدز إلى القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي التي ستجمعهما في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة بيراميدز و نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

بيراميدز سيلتقي نهضة بركان المغربي عند الثامنة من مساء يوم غد السبت على ملعب 30 يونيو بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

وأوضح الاتحاد الأفريقي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن المباراة سيتم نقلها عبر قنوات: أون سبورت (التردد الأرضي) في مصر، beIN Sports في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Canal+، SuperSport،Vejay XVI بالإضافة لقنوات أخرى أجنبيه.

بيراميدز شارك في نهائي كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يخوض فريق نهضة بركان المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية.

اقرأ أيضًا:

"أحدهم يمتلك بنزينة ".. استثمارات نجوم الكرة المصرية خارج المستطيل الأخضر

"نسخة طبق الأصل".. من هو نصر شقيق محمد صلاح ؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز بيراميدز ضد نهضة بركان نهائي السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي القنوات الناقلة لكأس السوبر الأفريقي موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان موعد نهائي كأس السوبر الأفريقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)