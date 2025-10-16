شيكو بانزا وفيريرا.. كيف تدهورت العلاقة من لاعب أساسي للجناح الثالث؟

شهدت الفترة الماضية، توتر العلاقة بين الثنائي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، والاعب الأنجولي شيكو بانزا المحترف ضمن صفوف الفريق.

وظهر أوج الخلاف بين الثنائي، اليوم الخميس في المؤتمر الصحفي للمدرب البلجيكي فيريرا، بعد تصريحه بأن شيكو بانزا سيكون ترتيبه الثالث في مركز الجناح الأيسر.

التسلسل الزمني لتوتر العلاقة بين يانيك فيريرا وشيكو بانزا

شيكو بانزا انضم في الميركاتو الصيفي لصفوف الزمالك ليكون الجناح الأساسي في مركز الظهير الأيسر، وذلك لتعويض رحيل اللاعب مصطفى شلبي.

لم يحتاج شيكو بانزا لحجز مقعده كجناح أساسي، بل ظهر في أول مباراة للفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى للدوري المصري.

بداية تدهور العلاقة بين شيكو بانزا وفيريرا

الأزمة الأولى لشيكو بانزا كانت خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى من الدوري، عندما اعترض على استبداله ورفض مصافحة زملائه بعد خروجه من الملعب.

عبدالناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، صرح حينها بأن هناك لائحة بالفريق تطبق على اللاعبين في حالة الخروج عن النص، وهو ما سيتم تطبيقه على اللاعب بعد غضبه من استبداله.

الأزمة الثانية لشيكو بانزا مع الزمالك

كانت الأزمة الثانية للاعب الأنجولي، بعد تأخره في العودة إلى القاهرة من إجازته التي قضاها في أنجولا، ما دفع المدير الفني يانيك فيريرا إلى استبعاده من قائمة مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من الدوري، مع توقيع عقوبة عليه.

الازمة الثالثة والرقص بعد الهزيمة من الأهلي

فيريرا قرر عدم ضم اللاعب لمباراة الأهلي في القمة بالجولة التاسعه من الدوري، وذلك لعدم جاهزيته الفنية والبدنية.

ليثير شيكو بانزا جدلًا واسعًا بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، وهو يرقص عاريًا، وذلك بعد ساعات من خسارة لقاء القمة أمام الأهلي، قبل أن يتراجع ويحذفه.

الأزمة الرابعة لشيكو بانزا مع الزمالك

قرر اللاعب مؤخرًا انقطاعه عن التدريبات مما تسبب في استبعاده من المباريات، وكشفت مصادر أن سر غياب اللاعب هو عدم حصوله على مستحقاته المالية في ظل الأزمة التي يمر بها النادي.

فيريرا قرر استبعاد الاعب عن العديد من المباريات لعدم جاهزيته وبسبب عدم الانضباط، لتشتعل الأزمة بين الثنائي وتصل لطريق مظلم.

فيريرا يقرر وضع اللاعب في الترتيب الثالث بمركزه

أثار يانيك فيريرا اليوم الخميس، الجدل بتصريحاته عن شيكو بانزا، وقال خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ديكيداها الصومالي: "نرى أن ترتيب آدم كايد وأحمد شريف أفضل من شيكو بانزا الذي يلعب في نفس مركزهم".