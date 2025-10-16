مباريات الأمس
الجونة في الصدارة .. أين يقضى نجوم الكرة المصرية إجازاتهم الصيفية؟

كتب : مصطفى الجريتلي

09:23 م 16/10/2025
    ميدو ينشر صورة لزوجته يسرا من الجونة
    ميدو وابنه في الجونة
    محمد صلاح في الجونة
    ميدو وزوجته يسرا وابنه في الجونة
    محمد صلاح وعماد متعب في الجونة
    محمد صلاح في الجونة (3)
    محمد صلاح في الجونة
    محمد صلاح في الجونة (1)
    محمد صلاح في الجونة (2)
    زيزو في الساحل الشمالي
    إمام عاشور في الساحل الشمالي
    إمام عاشور في الساحل الشمالي (1)
    إمام عاشور في الساحل الشمالي رفقة ابنته
    فتوح في الساحل الشمالي

يختلف اللاعبون المصريون في الأماكن التي يقضون بها إجازتهم الصيفية خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

محمد صلاح كان آخر اللاعبين المصرين الذين نشروا صورًا لهم من إجازتهم الصيفية إذ يتواجد في مدينة الجونة وبالتحديد منطقة شعاب بيوض التي تبعد 5 كيلو متر عن المدينة.

ولا يعد صلاح فقط من نجوم الكرة المصرية الذين يفضلون قضاء إجازتهم الصيفية في مدينة الجونة فهناك نجم الزمالك والمنتخب السابق أحمد حسام "ميدو" الذي يمتلك "يختًا" خاص به هناك وسبق ونشر أكثر من مرة صورًا له وأسرته من استمتاعهم بالأجواء هناك.

وكذلك يُفضل عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق قضاء إجازته الصيفية بمدينة الجونة إذ سبق وتقابل مع محمد صلاح هناك وغيرهم من اللاعبين.

وعلى جانب آخر يُفضل لاعبون قضاء فترة الإجازة بالساحل الشمال مثل إمام عاشور نجم الأهلي الحالي، وزميله بالفريق أحمد سيد "زيزو" وكذلك لاعب الزمالك أحمد فتوح وزميلهم السابق بالقلعة البيضاء طارق حامد وغيرهم.

ويمكنكم مشاهدة استمتاع نجوم الكرة المصرية بإجازتهم في الجونة والساحل الشمالي بمطالعة الألبوم أعلاه:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجونة مصيف الجونة صور محمد صلاح في الجونة صور ميدو في الجونة صور إمام عاشور في الجونة صور فتوح في الجونة صور زيزو في الجونة

