الجونة في الصدارة .. أين يقضى نجوم الكرة المصرية إجازاتهم الصيفية؟

يختلف اللاعبون المصريون في الأماكن التي يقضون بها إجازتهم الصيفية خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

محمد صلاح كان آخر اللاعبين المصرين الذين نشروا صورًا لهم من إجازتهم الصيفية إذ يتواجد في مدينة الجونة وبالتحديد منطقة شعاب بيوض التي تبعد 5 كيلو متر عن المدينة.

ولا يعد صلاح فقط من نجوم الكرة المصرية الذين يفضلون قضاء إجازتهم الصيفية في مدينة الجونة فهناك نجم الزمالك والمنتخب السابق أحمد حسام "ميدو" الذي يمتلك "يختًا" خاص به هناك وسبق ونشر أكثر من مرة صورًا له وأسرته من استمتاعهم بالأجواء هناك.

وكذلك يُفضل عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق قضاء إجازته الصيفية بمدينة الجونة إذ سبق وتقابل مع محمد صلاح هناك وغيرهم من اللاعبين.

وعلى جانب آخر يُفضل لاعبون قضاء فترة الإجازة بالساحل الشمال مثل إمام عاشور نجم الأهلي الحالي، وزميله بالفريق أحمد سيد "زيزو" وكذلك لاعب الزمالك أحمد فتوح وزميلهم السابق بالقلعة البيضاء طارق حامد وغيرهم.

