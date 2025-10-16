مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

9 30
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
18:00

السكة الحديد مودرن

جميع المباريات

إعلان

حسن مصطفى: خطوة الزمالك سبب ابتعادي عن الأهلي

كتب : محمد خيري

05:39 م 16/10/2025

حسن مصطفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن رحيله عن الأهلي وانضمامه للزمالك هو السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن تولي أي مناصب في الأهلي.

وقال مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "خطوة انضمامي للزمالك سبب ابتعادي عن التواجد داخل الأهلي طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي، خلال فترة تواجدي".

وتابع: "رحيلي عن الجهاز الفني للتؤام لم يكن لأسباب فنية .. ولكن بسبب أشياء آخري، حسام حسن يمنح صلاحيات كبيرة لجهازه المعاون ولا يعتمد على الفردية في القرارات".

واختتم تصريحاته: "طبعا أنا غيران على، منتخبات بلدي بسبب ما يحققه منتخبات المغرب حاليا، وآخرها تأهل منتخب الشباب لنهائي كأس العالم".

اقرأ أيضًا:

"محمية في البحر الأحمر".. ماذا نعرف عن مصيف محمد صلاح السري؟

بحضور عمر جابر والجزيري.. دونجا يحتفل بخطبته

هل يحصل الزمالك على أرض بديلة؟.. المحامي يكشف التطورات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك حسن مصطفى الأهلي أخبار الأهلي نادي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)