حسن مصطفى: خطوة الزمالك سبب ابتعادي عن الأهلي

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن رحيله عن الأهلي وانضمامه للزمالك هو السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن تولي أي مناصب في الأهلي.

وقال مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "خطوة انضمامي للزمالك سبب ابتعادي عن التواجد داخل الأهلي طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي، خلال فترة تواجدي".

وتابع: "رحيلي عن الجهاز الفني للتؤام لم يكن لأسباب فنية .. ولكن بسبب أشياء آخري، حسام حسن يمنح صلاحيات كبيرة لجهازه المعاون ولا يعتمد على الفردية في القرارات".

واختتم تصريحاته: "طبعا أنا غيران على، منتخبات بلدي بسبب ما يحققه منتخبات المغرب حاليا، وآخرها تأهل منتخب الشباب لنهائي كأس العالم".

