المصري بالزي الأساسي في مواجهة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية

أُقيم اليوم الخميس، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الجمعة، السابعة بتوقيت ليبيا، على ستاد الحادي عشر من يونيو بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك بمقر نادي الاتحاد الليبي .

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق ، فيما سيرتدي فريق الاتحاد الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأبيض.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الجنوب سوداني سيبيت ليبراتو بحضور مراقب الحكام الصومالي عويس أحمد وحكم الساحة الجابوني تانجوي ميبيامي، فيما مثل المصري في الاجتماع الكابتن محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور عزيز شمام ، طبيب الفريق والكابتن إبراهيم غانم، مسئول المهمات.

