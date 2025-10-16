بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ولا أعلم دور جون إدوارد

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الماضية.

وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة " cbc": "اين ذهبت الـ800 مليون جنيه الذي تحصل عليهم النادي من استثمارات أرض أكتوبر، ولا أعلم ما هو دور مجلس الإدارة وسبب استمراره، وجون إدوار نجح مع فاركو".

وأوضح: "أرى أن إمام عاشور مستهتر في حق نفسه، ولم يقدم أي شئ مع منتخب مصر، بما يتناسب مع مستواه وإمكانياته".

واختتم تصريحاته:" إمام عاشور، قدم أداء ممتاز مع الأهلي، ولكنه لديه المزيد والمزيد، وهو يعتبر أفضل لاعب في مصر حاليا".