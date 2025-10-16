مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

- -
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

- -
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ولا أعلم دور جون إدوارد

كتب : مصراوي

01:40 م 16/10/2025

إمام عاشور

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الماضية.

وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة " cbc": "اين ذهبت الـ800 مليون جنيه الذي تحصل عليهم النادي من استثمارات أرض أكتوبر، ولا أعلم ما هو دور مجلس الإدارة وسبب استمراره، وجون إدوار نجح مع فاركو".

وأوضح: "أرى أن إمام عاشور مستهتر في حق نفسه، ولم يقدم أي شئ مع منتخب مصر، بما يتناسب مع مستواه وإمكانياته".

واختتم تصريحاته:" إمام عاشور، قدم أداء ممتاز مع الأهلي، ولكنه لديه المزيد والمزيد، وهو يعتبر أفضل لاعب في مصر حاليا".

إمام عاشور بشير التابعي جون إدوارد

