استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق النهائية لمواجهة إيجل نوار البورندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة إيجل نوار البورندي، هى الأولى الذي يقودها توروب المدير الفني الجديد للأهلي، على رأس القيادة الفنية للفريق، منذ تعيينه مديرا فنيا.

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا للسفر لبوروندي لمواجهة إيجل نوار كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال، محمد شكري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، أليو ديانج، محمود تريزيجيه، أحمد عبد القادر، بن شرقي، محمد مجدى أفشة، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر ومحمد عبدالله.

خط الهجوم: محمد شريف وجراديشار.

ويذكر أن بعثة النادي الأهلي، ستتجه إلى بوروندي غدا الخميس، استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

