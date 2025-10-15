الكشف عن أعضاء الجهاز الفني المعاون لتوروب مع النادي الأهلي

ظهر الدنماركي ياس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، للمرة الأولى في التدريبات الجماعية للفريق.

وقاد توروب تدريب الفريق للمرة الأولى منذ إعلان توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر، استعدادا لخوض مباراة إيجل نوار البورندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق تعيين الدنماركي ياس ثورب، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد لمدة موسمين ونصف، خلفا للمدير الفني المؤقت للفريق عماد النحاس.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي كان قد أعلن في أغسطس الماضي، رحيل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق، بسبب تراجع النتائج، تم تعيين عماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا للفريق.

