بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

27 24
17:00

كينشاسا

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

20 37
15:00

ريد ستار

"منذ تعيينه".. ياس توروب يقود مران الأهلي الجماعي للمرة الأولى

كتب - يوسف محمد:

06:36 م 15/10/2025
    ياس ثورب في مران الأهلي (2)
    ياس ثورب في مران الأهلي (1)
    ثورب وعادل مصطفى
    ياس ثورب في مران الأهلي (3)
    ياس ثورب في مران الأهلي (4)

ظهر الدنماركي ياس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، للمرة الأولى في التدريبات الجماعية للفريق.

وقاد توروب تدريب الفريق للمرة الأولى منذ إعلان توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر، استعدادا لخوض مباراة إيجل نوار البورندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق تعيين الدنماركي ياس ثورب، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد لمدة موسمين ونصف، خلفا للمدير الفني المؤقت للفريق عماد النحاس.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي كان قد أعلن في أغسطس الماضي، رحيل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق، بسبب تراجع النتائج، تم تعيين عماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا للفريق.

أقرأ أيضًا:

غياب يامال ووجود لاعب ليفربول.. ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة

إعادة إعمار غزة.. رئيس فيفا يكشف كواليس مشاركته في مؤتمر السلام

الدنماركي ياس ثورب النادي الأهلي إيجل نوار البورندي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي المقبلة

