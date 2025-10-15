مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

- -
15:00

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
17:00

كينشاسا

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

جميع المباريات

يترأسهم موتوسيبي.. حضور رفيع المستوى لمباراة السوبر الأفريقي بالدفاع الجوي

كتب : محمد خيري

01:43 م 15/10/2025

فريق بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز تأكيدات من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حول حضور الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد، وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي بكاف لمباراة السوبر الأفريقي بالقاهرة.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره نادي نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي، والتي تقام في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يتوج رئيس الكاف، الفريق الفائز بلقب كأس السوبر في نسخته الجديدة بحضور مسئولين من المكتب التنفيذي للكاف وفي وجود رئيسي ناديي بيراميدز ونهضة بركان.

السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان فريق بيراميدز

فيديو قد يعجبك:



