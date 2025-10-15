مباريات الأمس
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

- -
15:00

ريد ستار

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
17:00

كينشاسا

مدرب المنتخب يرفض طلب مفاجئ لعبدالله السعيد.. الغندور يكشف التفاصيل

كتب : محمد خيري

12:48 م 15/10/2025

عبدالله السعيد

قال الإعلامي خالد الغندور إن الفترة الماضية شهدت تواصل بين حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني وعبدالله السعيد لاعب الزمالك من أجل ضمه للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب بقطر ديسمبر المقبل.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"القصة بدأت من عند عبدالله السعيد والذي أبدى رغبته في التواجد في كأس العرب لكن بدون الدخول في أي معسكرات وخوض مباريات ودية".

تابع :"حلمي طولان رفض مبدأ ضم أي لاعب سواء عبدالله السعيد أو غيره بدون لعب وديات مع المنتخب، مؤكدا على أن الاستعانة بلاعب الزمالك سيتوقف على انضمامه للمعسكرات والمشاركة في الوديات".

وكان منتخب مصر الثاني، خاض مباراتين وديتين في المعسكر الماضي، حيث خسر من المغرب بهدفين دون رد، وحقق الفوز في المباراة الثانية على البحرين.

