أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك بعض أولياء الأمور تقوم بدفع مقابل مادي كبير لقيد أبنائهم في قطاع ناشئين القلعة البيضاء.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة " cbc": "لا يليق بمسؤول في الزمالك أن يخرج للإعلام ويتحدث بأن بسبب الأزمات الزمالك سيموت، وحزين بسبب ما يحدث في النادي".

وتابع: "يجب أن يكون هناك حل للأزمة المالية، في الزمالك ولا يقف النادي على أرض أكتوبر، وما هي الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة لحل الأزمة".

وأشار عبداللطيف إلى وجود فضائح ورشاوي في قطاع ناشئين الزمالك قائلا: "في فريقي 2007 و2012، بعض أولياء الأمور دفعوا نصف مليون جنيه لقيد أبنائهم في الزمالك، وأمتلك فيديوهات بتلك الوقائع".

وشدد:" هناك مسؤول في الزمالك يتم تشطيب الفيلا الخاصة به برقم كبير مقابل قيد أحد اللاعبين في قطاع الناشئين".

ووجه رسالة لمجلس الإدارة قائلا:" أقول لحسين لبيب رئيس النادي، كيف يحدث ذلك في الزمالك، وأنا مستعد لتقديم الفيديوهات للنادي".

