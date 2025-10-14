"العدد قل واحد".. الكشف عن موقف مصابي الأهلي قبل مباراة إيجل نوار

بدأ طارق مصطفى المدير الفني لفريق أهلي بنغازي الليبي، التحرك قضائيا ضد أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلي السابق، بعد التصريحات التي أدلى بها ضد المدرب في الفترة الماضية.

وكتب مصطفى عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وكلت الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب، أحمد ياسر، بسبب تجاوزه في حقي بعبارات مسيئة على قناة تلفزيونية".

وكان أحمد ياسر، خرج بتصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية، يؤكد خلالها أن طارق مصطفى، يتقاضى أموالا من اللاعبين لإشراكهم في المباريات.

وبعد إدلاء ياسر بهذه التصريحات عبر قناة "أون"، اشتعلت الساحة الرياضية المصرية بشكل كبير بعد هذه التصريحات، ليخرج ياسر ويعتذر بعد هذه التصريحات، حيث كتب عبر حسابه: "أتقدم بخالص الاعتذار للكابتن طارق مصطفى، صاحب السمعة الطيبة والشخصية الجميلة على التصريحات الأخيرة التي فسرت بشكل خاطئ".

وتابع: "أتمنى للكابتن طارق مصطفى التوفيق في خطوته المقبلة مع أهلي بنغازي والنجاح الدائم والمستمر".

واختتم ياسر: "أتمنى تحري الدقة من السادة الصحفيين في نقل الأخبار".

