مصدر مقرب من خوان بيزيرا: تمثيل منتخب مصر "حلم" للاعب حال حصوله على الجنسية

كشف مصدر مقرب من البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب على المستوى الدولي.

وقال المصدر: "تمثيل منتخب مصر؟ الأمر سيكون حلما بالنسبة لنا، اللعب مع صلاح، خوان لم يلعب من قبل أبدا للمنتخب البرازيلي، بالتالي يمكنه تمثيل أي منتخب آخر، في حال الحصول على الجنسية".

وأضاف: "إذا وجه الاتحاد المصري الدعوة له، سنكون سعداء جدا بذلك، تخيل هجوم المنتخب سيكون صلاح وخوان".

وانضم خوان بيزيرا إلى الزمالك، في الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض مع الفريق 8 مباريات، سجل هدفا وصنع هدفين.

