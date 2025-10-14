مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

2 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

"صاحب موقف".. ماذا قال مجدي عبد الغني عن محمد أبو تريكة؟

كتب - يوسف محمد:

05:23 م 14/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق
  • عرض 12 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 12 صورة
    مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق
  • عرض 12 صورة
    مجدي عبد الغني
  • عرض 12 صورة
    مجدي عبد الغني لاعب الأهلي الأسبق
  • عرض 12 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 12 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 12 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 12 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 12 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 12 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تغنى مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بنجم المارد المارد الأحمر والمنتخب الوطني السابق أيضًا محمد أبو تريكة وبالأخلاق التي يتمتع بها النجم المصري.

وقال عبدالغني في تصريحات صحفية: "أنا ارتديت القميص رقم 22 قبل أبو تريكة، لكن أبو تريكة هو اللي ساهم في شهرة هذا الرقم في الكرة المصرية".

وأضاف: "محمد أبو تريكة راجل محترم وكريم، صاحب موقف".

ويعد الثنائي محمد أبو تريكة ومجدي عبد الغني، من أبرز نجوم كرة القدم المصرية على مدار تاريخها، بالإضافة إلى التاريخ الكبير الذي حققه الثنائي مع الأهلي.

ويذكر أن محمد أبو تريكة يتواجد حاليا في قطر، حيث يعمل ضمن صفوف فريق تحليل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

أقرأ أيضًا:

هل تسبب في وداع مصر لكأس العالم للشباب؟.. حمادة أنور يرد

"حتى لا تتكرر الأزمة".. الزمالك يترقب وصول شيكو بانزا إلى القاهرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد أبو تريكة النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي مجدس عبد الغني تصريحات مجدي عبد الغني عن أبو تريكة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يرفع توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح