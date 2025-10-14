في اللحظات الأخيرة.. تحرك عاجل من الزمالك قبل فسخ عقد بيزيرا وبنتايك

تغنى مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بنجم المارد المارد الأحمر والمنتخب الوطني السابق أيضًا محمد أبو تريكة وبالأخلاق التي يتمتع بها النجم المصري.

وقال عبدالغني في تصريحات صحفية: "أنا ارتديت القميص رقم 22 قبل أبو تريكة، لكن أبو تريكة هو اللي ساهم في شهرة هذا الرقم في الكرة المصرية".

وأضاف: "محمد أبو تريكة راجل محترم وكريم، صاحب موقف".

ويعد الثنائي محمد أبو تريكة ومجدي عبد الغني، من أبرز نجوم كرة القدم المصرية على مدار تاريخها، بالإضافة إلى التاريخ الكبير الذي حققه الثنائي مع الأهلي.

ويذكر أن محمد أبو تريكة يتواجد حاليا في قطر، حيث يعمل ضمن صفوف فريق تحليل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

