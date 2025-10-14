"حتى لا تتكرر الأزمة".. الزمالك يترقب وصول شيكو بانزا إلى القاهرة

تقرر أن ينتظم اللاعبين الدوليين، في مران الفريق الأول لنادي الزمالك، بداية من اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الأجندة الدولية، لمشاركة المنتخبات في تصفيات كأس العالم 2026.

وغاب عن تدريبات الزمالك في الفترة الماضية كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر ومحمد إسماعيل للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب لخوض وديتي المغرب والبحرين، بجانب المغربي محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب الثاني، والأنجولي شيكو بانزا المنضم لمنتخب بلاده لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويترقب نادي الزمالك وصول اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده أنجولا، لخوض تصفيات كأس العالم 2026، بعدما أكد اللاعب في وقت سابق وصوله في الموعد دون تأخير.

ومن جانبه، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة أمس الاثنين، من التدريبات الجماعية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء المقبل أمام بطل الصومال بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

"مفيهاش شماتة".. مرتضى منصور يكشف لأول مرة تفاصيل الوعكة الصحية المفاجئة

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟