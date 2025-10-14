"اجتماع بطلب من الخطيب".. قرار جديد من الأهلي تجاه عماد النحاس (خاص)

"فيريرا لا يصلح".. القباني يطلق تصريحات نارية حول ما يحدث في غرفة ملابس

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن قرار جديد من النادي الأهلي تجاه المدرب عماد النحاس بعد قرارهم بتوجيه الشكر له بعد التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب.

الأهلي كان قد عقد مؤتمرًا بمقره في الجزيرة عند الثالثة عصر يوم الجمعة الماضي لتقديم المدرب صاحب الـ 55 عامًا خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو بعد فترة مؤقتة قاد بها عماد النحاس الفريق.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وجه الدعوة للجنة التخطيط للإنعقاد اليوم لتكريم عماد النحاس على إخلاصه ودوره في القلعة الحمراء .

وأضاف المصدر:"اللجنة قامت بتكريم عماد النحاس بعد قيادته للفريق لحصد لقب الدوري وكذلك تولي المسئولية عقب رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق".

موعد مباراة الأهلي وإجيل نوار

ويستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار المقرر لها الرابعة عصر اليوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا

