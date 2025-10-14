مباريات الأمس
"بصراحة انا مستغرب ليه كدا؟".. شوبير يوجه رسالة نارية للزمالك حول ما حدث بجلسة زيزو

كتب : محمد خيري

12:21 م 14/10/2025
أبدى الإعلامي أحمد شوبير، اندهاشه من موقف نادي الزمالك، خلال جلسة الاستماع التي حدثت أمس في اتحاد الكرة بشأن شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "نحن جميعًا نعلم أننا منذ فترة طويلة نتحدث عن قضية زيزو مع نادي الزمالك، وعن شكوى الزمالك، وشكوى اللاعب، وما يدور حولها من قصص وحكايات كثيرة".

وأضاف: "القضية كبيرة وعشنا تفاصيلها منذ فترة ليست بالقصيرة، طيب ماذا حدث بالأمس؟ كان نادي الزمالك موجودًا في اتحاد الكرة للرد على ما قدّمه زيزو من مستندات وما قاله في شكواه".

وأوضح: "القصة باختصار، أن الزمالك يقول إن له أموال لدى زيزو، بينما يقول اللاعب إن له أكثر من 80 مليون جنيه مستحقات متأخرة لدى النادي، في حين يؤكد الزمالك أن اللاعب مدين له بأكثر من 20 مليون جنيه".

وأكمل: "زيزو قدّم كل مستنداته وأوراقه، وظهرت شائعة قبل أسبوع تقول إن اتحاد الكرة أصدر حكمه في القضية وأن الأمور انتهت، لكن بالأمس تبيّن أن فريق عمل الزمالك طلب شهرًا كاملًا لتجهيز المستندات".

وأختتم تصريحاته: "بصراحة، استغربت هذا الموقف، لماذا يا كابتن؟ أنت تعلم أنك ذاهب لجلسة مهمة، وتحدثت كثيرًا من قبل وقلت إن لديك من المستندات ما يكفي لإثبات حقك، فَلِمَ لم تقدّمها؟ أو لماذا لم تكن جاهزة منذ البداية؟".

