رفض سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، إجراء مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو"، المذاع عبر فضائية "تن"، بسبب وجود رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، ضيفًا في البرنامج.

وجاء رفض سعفان الصغير، بسبب هجوم رضا عبدالعال، على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في الفترة الماضية لاختلاف الآراء في الأداء الذي ظهر عليه المنتخب تحت قيادته.

وقال محمد فاروق، مقدم البرنامج: "تواصلنا مع سعفان الصغير، لإجراء مداخلة هاتفية بالبرنامج ولكنه رفض بعدما علم بوجود رضا عبدالعال، في البرنامج".

ومن جانبه رد رضا عبدالعال قائلا: "سعفان الصغير، مرضيش يعمل مداخلة عشان هيمشي، هو حبيبي، وأول ما يمشي من المنتخب هيكلمني، وعلى فكرة، قرار استبعاد أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز من المنتخب ليس قرار سعفان الصغير وإنما قرار حسام حسن".

وأختتم تصريحاته: "ضم الحراس أو استبعادهم مفروض يكون قرار مدرب حراس المرمى، وسعفان الصغير قبل ما يمسك منتخب مصر، قال محمد الشناوي، حارس الأهلي مش موهوب، لكن الكلام اختلف بعد ما مشي".

