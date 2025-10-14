"بصراحة انا مستغرب ليه كدا؟".. شوبير يوجه رسالة نارية للزمالك حول ما حدث

قال عماد النحاس المدرب السابق للأهلي والحالي للزوراء العراقي، إنه كان يتمنى قيادة الأهلي خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار النحاس في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر، مساء أمس الإثنين، إلى أن المدير الفني السابق للأهلي ريبيرو ليس مدربًا ضعيفًا أو قليل الإمكانيات.

وأضاف مدرب الأهلي السابق:"يبيرو كان صاحب قرار عدم مشاركة أحمد عبدالقادر في التدريبات الجماعية".

وأتم النحاس تصريحاته بقوله:"لم أرفض العمل كمساعد في جهاز المدرب الجديد ييس توروب".

وكان عماد النحاس قد تولى قيادة الأهلي بصورة مؤقتة كمدير فني بعد رحيل ريبيرو حتى قدوم توروب.

اقرأ أيضًا:

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟