مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

عماد النحاس: كنت أتمنى قيادة الأهلي في كأس العالم للأندية.. وريبيرو ليس مدربًا ضعيفًا

كتب : مصراوي

10:45 ص 14/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 6 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 6 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 6 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 6 صورة
    عماد النحاس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال عماد النحاس المدرب السابق للأهلي والحالي للزوراء العراقي، إنه كان يتمنى قيادة الأهلي خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار النحاس في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر، مساء أمس الإثنين، إلى أن المدير الفني السابق للأهلي ريبيرو ليس مدربًا ضعيفًا أو قليل الإمكانيات.

وأضاف مدرب الأهلي السابق:"يبيرو كان صاحب قرار عدم مشاركة أحمد عبدالقادر في التدريبات الجماعية".

وأتم النحاس تصريحاته بقوله:"لم أرفض العمل كمساعد في جهاز المدرب الجديد ييس توروب".

وكان عماد النحاس قد تولى قيادة الأهلي بصورة مؤقتة كمدير فني بعد رحيل ريبيرو حتى قدوم توروب.

اقرأ أيضًا:
"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عماد النحاس الأهلي ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات