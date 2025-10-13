اقترب الدنماركي كاي ستيفانس، من تولي مهمة تدريب حراس مرمى النادي الأهلي، في الجهاز الفني تحت قيادة المدرب الدنماركي ياس ثورب المدير الفني الجديد للفريق.

وذكرت صحيفة "Bold" الدنماركية منذ قليل، أن كاي ستيفانسن سيكون ضمن جهاز الدنماركي ياس ثورب، في النادي الأهلي.

علاقة ثورب بستيفانس مدرب حراس الأهلي المحتمل

وستيفانس سبق له العمل مع الدنماركي ياس ثورب، خلال فترة تولي الأخير القيادة الفنية لفريق إسبيرج الدنماركي، لمدة عام، كما أنه تواجد رفقة المدرب الدنماركي، حينما كان مدربا عاما لفريق إسبرينج قبل أن يتولى القيادة الفنية للفريق.

وعمل الثنائي معا بشكل عام، سواء خلال تواجد ثورب كمدرب عام في فريق إسبرج أو عقب توليه القيادة الفنية للفريق، لمدة 3 سنوات خلال الفترة من يناير 2009 حتى يونيو 2012.

أبرز المعلومات عن كاي ستيفانسن

ويبلغ ستيفانس من العمر 57 عاما، حاصل على الرخصة التدريبية "UEFA"، لتدريب حراس المرمى.

وتولى صاحب الـ 57 عاما تدريب حراس المرمى في العديد من الأندية، حيث تولى تدريب حراس مرمى فريق إسبيرج الدنماركي، لمدة 6 سنوات، خلال الفترة من يوليو 2006 حتى يونيو 2012.

وبعد رحيل ستيفانس عن فريق إسبيرج الدنماركي، تولى تدريب حراس مرمى فريق فريدريسيا الدنماركي، خلال الفترة من يوليو 2012 حتى يونيو 2017.

وفي رحلة قصيرة، تولى مدرب الحراس الدنماركي، مهمة تدريب حراس مرمى فريق سونريوسكيه، خلال الفترة من يوليو 2017 حتى نوفمبر 2018.

وعمل صاحب الـ 57 كمدرب لحراس مرمى المنتخب الدنماركي تحت 18 عاما.

وكانت آخر المحطات التدريبية، التي عمل بها مدرب الحراس كاي ستيفانسن، هي تولي القيادة الفنية لفريق فايله الدنماركي لفترة، الذي أعلن اليوم الإثنين رحيل المدرب عن الفريق.

وكان الأهلي أعلن منذ عدة أيام، تعيين المدير الفني الدنماركي ياس ثورب، مديرا فنيا للفريق لمدة عامين ونصف، خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وستكون أول مباراة رسمية يقودها ثورب، على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي، هى مباراة إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في إطار ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

