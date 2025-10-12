نشرت هبة التركي، زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا ناشئ نادي الزمالك، رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي، كشفت فيها عن معاناتها خلال الأشهر الستة الماضية منذ وفاة زوجها، وردّت من خلالها على موجة الهجوم التي تعرضت لها بسبب صورة متداولة أثناء لحظات الوداع الأخيرة.

وقالت هبة في رسالتها: "النهارده إبراهيم كمل ست شهور مش موجود معايا أنا وعيالي، وكان في رحلة علاج صعبة جدًا، مكنش في حد بيساعدنا إلا نادرًا، وكان دايمًا بيطلب الدعم النفسي والمساعدة من نادي الزمالك ومن الناس، وكل هدفنا كان إنه يقوم بالسلامة".

وتطرقت زوجة الراحل إلى فيديو متداول مؤخرًا لشخص باكستاني وهو يحتضر يشبه زوجها، مؤكدة أن الفيديو لا علاقة له بإبراهيم شيكا، قائلة: "في ناس جابت فيديو لواحد باكستاني وقالوا إنه إبراهيم، مع إن الفرق واضح.. ده شخص تاني خالص، لا في شعر، ولا دقن، ولا حتى ملامحه زيه، وأهل إبراهيم وأصحابه كذبوا الكلام ده كله، والمذيعين نفسهم قالوا إن الفيديو مش ليه".

واختتمت هبة التركي رسالتها مؤكدة: "ربنا حرم الظلم، وكلنا بنغلط، بس لازم نحط نفسنا مكان غيرنا، أنا عندي 27 سنة، أرملة بعيلين بعد ما عافرت عشان جوزي يخف، ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة، تعب واستحمل الكيماوي وكان كل حلمه يعيش معانا، بس هي الأعمار بيد الله".

واختتمت رسالتها تحت استشهادها بالآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

أقرأ أيضًا:

بعد أون سبورت.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وغينيا بيساو