نجم الزمالك السابق: تأهل المنتخب للمونديال ليس إنجازا



أكد أحمد الميرغني نجم نادي الزمالك السابق، أن تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لا يعتبر إنجاز في ظل ضعف المجموعة الأولى التي تواجد فيها المنتخب.

وقال الميرغني في تصريحات لبرنامج "الديفندر"، على قناة الشمس: " منتخب مصر كبير ويملك العديد من الأسماء اللامعة مثل صلاح ومرموش ومصطفى محمد ، ونظام التصفيات سهل من مهمة منتخب مصر في التأهل لكأس العالم".

وأضاف: "محمد صبحي حارس الزمالك هو الأحق بحراسة مرمى المنتخب بديلا للشناوي وليس مصطفى شوبير، لأنه حارس دولي ومنتخبات وكنت أتمنى منحه الفرصة كاملة في المنتخب".

وأختتم تصريحاته: "أحمد الشناوي حارس بيراميدز الأكثر موهبة في مصر وكان يستحق الانضمام للمنتخب".

يخوض منتخب مصر اليوم الأحد، مواجهة احتفالية ضد غينيا بيساو في ختام مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما ضمن التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات المونديال.