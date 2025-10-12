مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

نجم الزمالك السابق: تأهل المنتخب للمونديال ليس إنجازا

كتب : محمد خيري

12:39 م 12/10/2025

منتخب مص

أكد أحمد الميرغني نجم نادي الزمالك السابق، أن تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لا يعتبر إنجاز في ظل ضعف المجموعة الأولى التي تواجد فيها المنتخب.

وقال الميرغني في تصريحات لبرنامج "الديفندر"، على قناة الشمس: " منتخب مصر كبير ويملك العديد من الأسماء اللامعة مثل صلاح ومرموش ومصطفى محمد ، ونظام التصفيات سهل من مهمة منتخب مصر في التأهل لكأس العالم".

وأضاف: "محمد صبحي حارس الزمالك هو الأحق بحراسة مرمى المنتخب بديلا للشناوي وليس مصطفى شوبير، لأنه حارس دولي ومنتخبات وكنت أتمنى منحه الفرصة كاملة في المنتخب".

وأختتم تصريحاته: "أحمد الشناوي حارس بيراميدز الأكثر موهبة في مصر وكان يستحق الانضمام للمنتخب".

يخوض منتخب مصر اليوم الأحد، مواجهة احتفالية ضد غينيا بيساو في ختام مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما ضمن التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات المونديال.

أحمد الميرغني تأهل المنتخب حسام حسن نجم الزمالك السابق المونديال

