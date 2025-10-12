"تدخل عاجل لعدم سحب فرع ميت عقبة".. أمين صندوق الزمالك يفجر مفاجأة

"بعد غيابه عن الأرجنتين".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية على أتلانتا

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تدخل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب،، لعدم سحب فرع النادي بميت عقبة بسبب المديونيات السابقة من المجالي.

قال حسام المندوه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون": "عندما جئنا في المجلس الحالي في عام 2023 واجهنا أزمات مالية لا حصر لها على كافة المستويات".

وأضاف: "من الأزمات التي واجهناها هي مديونيات في فرع ميت عقبة لصالح وزارة الأوقاف، وكانت على وشك السحب لصالح وزارة الأوقاف لعدم سداد المديونيات".

وأكمل: "تدخلنا وكنا نعلم بوجود هذه الأزمة، لصالح وزارة الأوقاف وكانت هناك مديونيات تقدر بـ 17 مليون جنيه وقمنا بحل هذه الأزمة مع وزير الأوقاف حين ذاك".

وأوضح: "قمنا بدفع 17 مليون جنيه مديونيات من المجالس السابقة لنادي الزمالك".

واختتم تصريحاته قائلا: "نادي الزمالك حصل على 800 مليون جنيه من الوحدات الإدارية التي تم بيعها في أرض 6 أكتوبر، وننتظر حل الأزمة سريعا".