تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

"تدخل عاجل لعدم سحب فرع ميت عقبة".. أمين صندوق الزمالك يفجر مفاجأة

كتب : محمد خيري

11:53 ص 12/10/2025
كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تدخل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب،، لعدم سحب فرع النادي بميت عقبة بسبب المديونيات السابقة من المجالي.

قال حسام المندوه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون": "عندما جئنا في المجلس الحالي في عام 2023 واجهنا أزمات مالية لا حصر لها على كافة المستويات".

وأضاف: "من الأزمات التي واجهناها هي مديونيات في فرع ميت عقبة لصالح وزارة الأوقاف، وكانت على وشك السحب لصالح وزارة الأوقاف لعدم سداد المديونيات".

وأكمل: "تدخلنا وكنا نعلم بوجود هذه الأزمة، لصالح وزارة الأوقاف وكانت هناك مديونيات تقدر بـ 17 مليون جنيه وقمنا بحل هذه الأزمة مع وزير الأوقاف حين ذاك".

وأوضح: "قمنا بدفع 17 مليون جنيه مديونيات من المجالس السابقة لنادي الزمالك".

واختتم تصريحاته قائلا: "نادي الزمالك حصل على 800 مليون جنيه من الوحدات الإدارية التي تم بيعها في أرض 6 أكتوبر، وننتظر حل الأزمة سريعا".

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك حسام المندوه

