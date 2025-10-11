بيراميدز يستعد للسوبر الأفريقي بمواجهة ودية

تفاصيل مكالمة محمد مجدى أفشة مع والد طفل في غزة طلب قميصه

"بعد عودته لمصر".. الكشف عن آخر تطورات إصابة عمر جابر لاعب الزمالك

كتب - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نهضة بركان المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويخوض بيراميدز خلال فترة التوقف الدولي الحالية مباراة ودية غداً الأحد أمام فريق وي أحد أندية دوري المحترفين، من أجل تجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي.

وتعتبر ودية وي ضمن برنامج الإعداد الخاص بمواجهة نهضة بركان المغربي يوم 18 أكتوبر الجاري في بطولة كأس السوبر الأفريقي، التي يسعى خلالها بيراميدز لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد تتويجه مؤخراً بلقب دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

زيارة خاصة من وزير الرياضة لمرتضى منصور بعد الوعكة الصحية

"الأهلي والزمالك".. فيتوريا يكشف سبب قلة المحترفين المصريين في أوروبا