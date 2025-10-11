مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

1 4
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

0 0
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

2 0
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

0 2
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

2 1
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

0 0
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 11
18:00

ميكال

بيراميدز يستعد للسوبر الأفريقي بمواجهة ودية

كتب : نهي خورشيد

10:25 م 11/10/2025
    مهند لاشين من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
    محمد الشيبي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
    محمد رضا بوبو من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
    بيراميدز ضد طلائع الجيش
    فريق بيراميدز
    بيراميدز
    بيراميدز وأهلي جدة (6)
    احتفال بيراميدز (1)

كتب - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نهضة بركان المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويخوض بيراميدز خلال فترة التوقف الدولي الحالية مباراة ودية غداً الأحد أمام فريق وي أحد أندية دوري المحترفين، من أجل تجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي.

وتعتبر ودية وي ضمن برنامج الإعداد الخاص بمواجهة نهضة بركان المغربي يوم 18 أكتوبر الجاري في بطولة كأس السوبر الأفريقي، التي يسعى خلالها بيراميدز لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد تتويجه مؤخراً بلقب دوري أبطال أفريقيا.

