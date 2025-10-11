مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
18:00

ميكال

جميع المباريات

رسميا.. الزمالك يعلن المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد بالنادي

كتب - يوسف محمد:

05:24 م 11/10/2025
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع المدير الفني الكرواتي زيلكو بابيتش، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي، خلفا للمدرب الفرنسي فرانك موريس.

وكان نادي الزمالك، أعلن في سبتمبر الماضي رحيل المدير الفني لفريق اليد فرانك موريس، بعد خروج الفريق من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في العاصمة الإدارية.

وصاحب الـ 53 عاما، يتمتع بسيرة ذاتية مميزة وخبرة طويلة في إدارة الفرق المحترفة، حيث تولى من قبل تدريب منتخب كرواتيا، وقاده لتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا 2016، تولي تدريب نادي Europharm Pelister في الدوري المقدوني

وكانت آخر محطة تدريبية للمدرب الكرواتي قيادة فريق سيسفيتي الكرواتي في 2025، وتأهل معه إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

والجدير بالذكر، أن فريق كرة اليد بنادي الزمالك كان قد ودع بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، التي أقيمت في مصر من دور المجموعات.

زيلكو بابيتش نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك فريق كرة اليد بنادي الزمالك مدرب الزمالك الجديد

