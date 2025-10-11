مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
18:00

ميكال

أشرف بنشرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة 10 من الدوري

كتب : مصراوي

03:44 م 11/10/2025
كتب ـ محمد الميموني:

فاز النجم المغربي بصفوف الأهلي أشرف بنشرقي على جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة عن هدفه الذي سجله بشباك كهرباء الإسماعيلية.

وأشارت رابطة الأندية المصرية، عبر بيانها اليوم السبت إلى أن هدف بنشرقي فاز بتصويت الجمهور.

أشرف بنشرقي كان قد سجل الهدف الرابع للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء.

نتيجة مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي

الأهلي فاز برباعية مقابل هدفين على نظيره كهرباء الإسماعيلية سجلها كل من: أحمد نبيل "كوكا"، ياسين مرعي، محمد شريف، أشرف بنشرقي.

ترتيب الأهلي في الدوري

الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف والمصري البورسعيدي المتصدر.

