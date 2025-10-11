أول تعليق من عماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي للدوري العراقي

"لا يعرف الهزيمة" .. ماذا قدم عماد النحاس مع الأهلي قبل تدريب الزوراء العراقي

علق عماد النحاس على خطوته الجديدة بالتعاقد مع نادي الزوراء العراقي لقيادة فريقه كمدير فني بعد رحيله عن الأهلي.

وكتب عماد النحاس عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك اليوم السبت:"خطوة جديدة مع نادي الزوراء العراقي نسأل الله التوفيق".

نادي الزوراء كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم التعاقد مع عماد النحاس بعد انتهاء مهمة الأخير في تدريب الأهلي بصورة مؤقتة بعد إنهاء التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو.

وكانت حسابات النادي الأهلي قد نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة تصميمًا لصورة عماد النحاس، مُذيلة إياه بتعليق: "رجال الأهلي دائمًا في الموعد.. شكرًا عماد النحاس".

إحصائيات عماد النحاس مع الأهلي

النحاس قاد فريق الأهلي بصورة مؤقتة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو ، إذ فاز بـ 4 مباريات وتعادل في واحدة ولم يعرف الهزيمة ليقود الأهلي للمزاحمة على الصدارة في الدوري مع المصري والزمالك الرصيد ذاته 18 نقطة مع تبقي مباراة للاعبي القلعة الحمراء .

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي التعاقد مع المدرب الدنماركي صاحب الـ 55 بعقد لمدة عامين ونصف العام.

وعقد الأهلي بمقره في الجزيرة مساء أمس الجمعة مؤتمرًا صحفياً لتقديم مدربه الدنماركي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

