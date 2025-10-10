مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

0 0
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

رواندا

0 1
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

0 6
19:00

تونس

جميع المباريات

حسام حسن يوجه رسالة لكولر .. ما القصة؟

كتب : مصراوي

10:48 م 10/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر (1)_6
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر (2)_7
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر (3)_8
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر (3)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر (4)

توجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالشكر للمدير الفني السويسري السابق للنادي الأهلي مارسيل كولر بعد التهنئة التي نشرها الأخير لمنتخب مصر بمناسبة التأهل لكأس العالم 2026.

وكان كولر قد نشر عبر صحفته الرسمية بمنصة فيسبوك رسالة تهنئة للاطلاع عليها.. اضغط هنا

وأعاد حسام حسن نشر التهنئة والتوجه بالشكر لكولر على ما بدر منه.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل لمنافسات كأس العالم 2026 بعد الفوز على نظيره جيبوتي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية ـ قبل الأخيرة ـ.

منتخب مصر رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 23 معززًا صدارته للمجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه قبل جولة من نهاية التصفيات.

منتخب مصر مارسيل كولر حسام حسن تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 كأس العالم 2026

أخبار

