حسام حسن يوجه رسالة لكولر .. ما القصة؟

توجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالشكر للمدير الفني السويسري السابق للنادي الأهلي مارسيل كولر بعد التهنئة التي نشرها الأخير لمنتخب مصر بمناسبة التأهل لكأس العالم 2026.

وكان كولر قد نشر عبر صحفته الرسمية بمنصة فيسبوك رسالة تهنئة للاطلاع عليها.. اضغط هنا

وأعاد حسام حسن نشر التهنئة والتوجه بالشكر لكولر على ما بدر منه.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل لمنافسات كأس العالم 2026 بعد الفوز على نظيره جيبوتي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية ـ قبل الأخيرة ـ.

منتخب مصر رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 23 معززًا صدارته للمجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه قبل جولة من نهاية التصفيات.

