"ليست عن الأهلي".. رسالة مفاجئة من مارسيل كولر

الكشف عن موقف مصابي الزمالك قبل مباراة ديكيداها بالكونفدرالية

فاجأ المدير الفني السويسري السابق للنادي الأهلي مارسيل كولر متابعيه برسالة تهنئة منتخب مصر بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2026 الذي سيقام في دولة الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك و كندا.

ونشرت الصحفة الرسمية لمارسيل كولر عبر منصة فيسبوك اليوم الجمعة: "أهنئ المنتخب المصري على التأهل لكأس العالم 2026 هذا النجاح هو نتيجة العمل المتواصل وروح الفريق والتصميم على مدى سنوات عديدة تهنئة خاصة لجميع اللاعبين، والطاقم التدريبي والاتحاد، وبالطبع للجماهير المصرية، التي تدعم فريقها دائمًا بشغف لا يصدق".

وأتم كولر منشوره بـ:"خلال الفترة التي قضيتها مع النادي الأهلي، حظيت بشرف العمل مع العديد من هؤلاء اللاعبين، لقد أبهرتني احترافيتهم وشغفهم وعقليتهم، وهم يواصلون تشكيل هذا الفريق حتى اليوم إنها لحظة عظيمة ورائعة للكرة المصرية".

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل لمنافسات كأس العالم 2026 بعد الفوز على نظيره جيبوتي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية ـ قبل الأخيرة ـ.

منتخب مصر رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 23 معززًا صدارته للمجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه قبل جولة من نهاية التصفيات.

اقرأ أيضًا:

فيديو أهداف محمد علي بن رمضان في مباراة تونس و ساو توميه

قرار عاجل من النادي الأهلي تجاه عماد النحاس



