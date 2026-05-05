أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ضابط وعسكري في صفوفه بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهما العسكرية جنوب لبنان.

قال الجيش اللبناني في بيان مقتضب: "إن ضابطا وعسكريا أصيبا بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي معاد في بلدة كفرا – بنت جبيل، أثناء تنقلهما بآلية عسكرية بين مراكز الجيش".

كان قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، عقد في 2 مايو الجاري، اجتماعا استثنائيا مع رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية – "الميكانيزم" الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، في قاعدة بيروت الجوية، بحثا خلاله الأوضاع الأمنية في البلاد.

يأتي ذلك، بينما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف النار.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية أمس الاثنين غارات عدة استهدفت مناطق متفرقة من قرى وبلدات جنوب لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية، الاثنين، أن واشنطن أبلغت تل أبيب بأن وقف إطلاق النار في لبنان، منفصل عن التطورات في إيران، في وقت يتواصل الانقسام الداخلي بشأن ملف التفاوض الذي ترعاه واشنطن.

وأعلن أمين عام حزب الله نعيم قاسم أمس رفضه للتفاوض المباشر مع إسرائيل، مؤكدا أنه "ليس هناك وقف إطلاق نار في لبنان بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر".