مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"فأل حسن للأحمر".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي

كتب : يوسف محمد

04:45 ص 05/05/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ديانج بشارة قيادة الأهلي (1)
  • عرض 14 صورة
    هزيمة الزمالك من الأهلي
  • عرض 14 صورة
    ديانج بشارة قيادة الأهلي (2)
  • عرض 14 صورة
    تيفو جماهير الأهلي (2)
  • عرض 14 صورة
    مبارة الأهلي والزمالك
  • عرض 14 صورة
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
  • عرض 14 صورة
    محمود ناجي
  • عرض 14 صورة
    الحكم المصري محمود ناجي
  • عرض 14 صورة
    الحكم محمود ناجي
  • عرض 14 صورة
    محمود ناجي 1
  • عرض 14 صورة
    الحكم محمود ناجي
  • عرض 14 صورة
    الحكم محمود ناجي
  • عرض 14 صورة
    الحكم محمود ناجي 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي وإنبي إلى الحكم محمود ناجي.

أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي

ومباراة اليوم بين الأهلي وإنبي، تعد هى المواجهة رقم 16 التي يديرها ناجي للمارد الأحمر، حيث سبق له إدارة 15 مباراة سابقة للأحمر.

وحقق المارد الأحمر الفوز في 10 مباريات من المباريات الـ 15، التي أدارها ناجي وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 3 مباريات فقط.

وأشهر ناجي خلال الـ15 مباراة التي أدارها للأحمر، 21 بطاقة صفراء ولم يشهر أي بطاقة حمراء في مباراة الأهلي.

واحتسب ناجي في المباريات التي أدارها للنادي الأهلي 3 ركلات جزاء.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

أقرأ أيضًا:

كيف يفوز الأهلي على إنبي في مباراة اليوم بـ الدوري المصري؟ (تحليل رقمي)

وليد حسن لاعب المصري السابق لـ مصراوي الأهلي عنده أمل ضعيف لحسم الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وإنبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: اليورانيوم الموجود في إيران قد يكون غير صالح.. لكن يجب نقله إلى
شئون عربية و دولية

ترامب: اليورانيوم الموجود في إيران قد يكون غير صالح.. لكن يجب نقله إلى
جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
نصائح طبية

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
فوائد مذهلة لتناول القهوة على صحة الجسم.. لن تتوقعها
نصائح طبية

فوائد مذهلة لتناول القهوة على صحة الجسم.. لن تتوقعها

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)