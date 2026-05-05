كيف يفوز الأهلي على إنبي في مباراة اليوم بـ الدوري المصري؟ (تحليل رقمي)

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي وإنبي إلى الحكم محمود ناجي.

أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي

ومباراة اليوم بين الأهلي وإنبي، تعد هى المواجهة رقم 16 التي يديرها ناجي للمارد الأحمر، حيث سبق له إدارة 15 مباراة سابقة للأحمر.

وحقق المارد الأحمر الفوز في 10 مباريات من المباريات الـ 15، التي أدارها ناجي وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 3 مباريات فقط.

وأشهر ناجي خلال الـ15 مباراة التي أدارها للأحمر، 21 بطاقة صفراء ولم يشهر أي بطاقة حمراء في مباراة الأهلي.

واحتسب ناجي في المباريات التي أدارها للنادي الأهلي 3 ركلات جزاء.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

