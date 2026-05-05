الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

بالأرقام.. نظرة تحليلية لفريق إنبي قبل مواجهة الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

01:06 ص 05/05/2026 تعديل في 01:30 ص
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف المواجهة المرتقبة بين الأهلي وإنبي في الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، نظرة تحليلية لفريق إنبي قبل مباراته مع الأهلي، وفقًا لمنصة الإحصائيات سوفا سكور.

متوسط تقييم الأهلي هذا الموسم 6.88، بينما متوسط تقييم إنبي 6.79.

الأهلي سجل 39 هدفًا في 24 مباراة هذا الموسم، بينما إنبي سجل 27 هدفًا في 25 مباراة.

التمريرات الحاسمة للأهلي هذا الموسم 25، بينما لإنبي 16 تمريرة.

معدل تسجيل الأهداف المتوقعة (xg) للأهلي 1.6ولفريق إنبي 1.1

الشباك النظيفة للأهلي هذا الموسم 7 مباريات، ولإنبي 7 مباريات

أبرز أرقام وإحصائيات إنبي هذا الموسم

الفوز في الالتحامات في المباراة الواحدة 49.7 بنسبة 48.6%

الفوز بالكرات الأرضية في المباراة الواحدة 32.8 بنسبة 50.6%

الفوز بالكرات الهوائية في المباراة الواحدة 17 بنسبة 45.2%

خسارة الاستحواذ في المباراة الواحدة 143.9 مرة

رميات التماس في المباراة الواحدة 20 رمية

التسديدات على المرمى في المباراة الواحدة 8.6 تسديدة

التسلل في المباراة الواحدة 1.3 مرة

الأخطاء في المباراة الواحدة 13.2 خطأ

البطاقات الصفراء في المباراة الواحدة 1

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية
خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)

