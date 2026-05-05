بالأرقام.. نظرة تحليلية لفريق إنبي قبل مواجهة الأهلي

مصدر يكشف لمصراوي.. ماذا حدث في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة إنبي؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف المواجهة المرتقبة بين الأهلي وإنبي في الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، نظرة تحليلية لفريق إنبي قبل مباراته مع الأهلي، وفقًا لمنصة الإحصائيات سوفا سكور.

متوسط تقييم الأهلي هذا الموسم 6.88، بينما متوسط تقييم إنبي 6.79.

الأهلي سجل 39 هدفًا في 24 مباراة هذا الموسم، بينما إنبي سجل 27 هدفًا في 25 مباراة.

التمريرات الحاسمة للأهلي هذا الموسم 25، بينما لإنبي 16 تمريرة.

معدل تسجيل الأهداف المتوقعة (xg) للأهلي 1.6ولفريق إنبي 1.1

الشباك النظيفة للأهلي هذا الموسم 7 مباريات، ولإنبي 7 مباريات

أبرز أرقام وإحصائيات إنبي هذا الموسم

الفوز في الالتحامات في المباراة الواحدة 49.7 بنسبة 48.6%

الفوز بالكرات الأرضية في المباراة الواحدة 32.8 بنسبة 50.6%

الفوز بالكرات الهوائية في المباراة الواحدة 17 بنسبة 45.2%

خسارة الاستحواذ في المباراة الواحدة 143.9 مرة

رميات التماس في المباراة الواحدة 20 رمية

التسديدات على المرمى في المباراة الواحدة 8.6 تسديدة

التسلل في المباراة الواحدة 1.3 مرة

الأخطاء في المباراة الواحدة 13.2 خطأ

البطاقات الصفراء في المباراة الواحدة 1

