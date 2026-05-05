مقارنة رقمية بين الزمالك وسموحة.. من يتفوق؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره سموحة اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري المصري

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة.

وفي المقابل يحتل فريق سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة.

ويقدم موقع مصراوي في السطور التالية تحليل رقمي لمباراة سموحة والزمالك، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.

مقارنة رقمية بين الزمالك وسموحة وفقا لمنصة سوفا سكور

أبرز أرقام نادي الزمالك خلال الموسم الحالي 2025-2026

لعب الزمالك في الموسم الحالي: 24 مباراة، سجل 37 هدفا بمتوسط 1.5 في كل مباراة

استقبلت شباكه: 17 هدفا

حافظ على نظافة شباكه: في 12 مباراة

متوسط تسديدات الزمالك على المرمى في كل مباراة: 4.8 تسديدة في المباراة

متوسط الاستحواذ على الكرة للزمالك خلال الموسم الحالي: 54%

متوسط الأهداف المسجلة في مرماه: 0.7

عدد الأهداف التي استقبلها الأبيض من ضربات جزاء: 3 أهداف

متوسط الحصول على بطاقات صفراء: 1.9

تقييم عام طوال الموسم: 6.9

أبرز أرقام سموحة خلال الموسم الحالي 2025-2026

لعب سموحة في الموسم الحالي: 24 مباراة، سجل 22 هدفا بمتوسط 0.9 هدف في المباراة

استقبلت شباكه: 20 هدفا

حافظ على نظافة شباكه: في 7 مباريات

متوسط تسديدات سموحة على المرمى في كل مباراة: 3.6 في المباراة

متوسط الاستحواذ على الكرة لسموحة خلال الموسم الحالي: 46.2%

متوسط الأهداف المسجلة في مرماه: 0.8

لم يستقبل سموحة أي هدف من ركلة جزاء في الموسم الحالي

متوسط الحصول على بطاقات صفراء: 2.3

تقييم عام خلال الموسم: 6.8

