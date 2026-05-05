ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن انتعشت من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر بالجلسة السابقة، غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أبقى مخاوف التضخم قائمة وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.5% إلى 4541.39 دولار للأوقية الأونصة، عند الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش.

وانخفض الذهب بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.4 % إلى 4550.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تستي لايف: "الأسعار تستقر قليلا فيما يبدو بعد أن تسببت عودة تداول الحرب عبر الأسواق في ⁠انخفاض الذهب أمس الاثنين".

ومع ذلك، تراجعت المكاسب، إذ قال سبيفاك: "ارتفعت عوائد السندات والدولار مع ارتفاع أسعار النفط الخام الذي أثار مخاوف من التضخم وأثر ذلك سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا ويعد ملاذا آمنا من العملات الورقية".

وارتفع الدولار، ووصل سعر خام برنت فوق 113 دولارا للبرميل، في الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة وإيران العمل من أجل التوصل إلى هدنة، بينما تبادلتا الضربات عبر مضيق هرمز.

ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى صعود أسعار المعادن المسعرة بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة.

وفي حين يعد الذهب وسيلة للتحوط ‌من ⁠التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول التي تدر عائدا أكثر جاذبية، مما يضعف الإقبال على الذهب.

ويستبعد المتعاملون الآن إلى حد بعيد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة هذا العام، إذ تتوقع الأسواق حاليا احتمالا نسبته 37 % لرفع أسعار الفائدة بحلول مارس 2027، مقارنة مع 27% توقعوا خفضها قبل أسبوع.

وشنت الولايات ⁠المتحدة وإيران هجمات جديدة في الخليج أمس الاثنين في صراعهما على السيطرة على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري، مما هز الهدنة الهشة.

وقال الجيش الامريكي أمس، إنه دمر 6 قوارب إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات ⁠مسيرة أطلقتها طهران، في الوقت الذي سعت فيه الجمهورية الإسلامية إلى إحباط محاولة بحرية أمريكية جديدة لفتح مضيق هرمز.

وينتظر المستثمرون الآن سلسلة من البيانات الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، منها الوظائف الشاغرة في الولايات ⁠المتحدة وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه.دي.بي" وتقرير الوظائف لشهر أبريل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% الى 73.03 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.3% إلى 1970.85 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.2% إلى 1497.91 دولار، وفقا لرويترز.