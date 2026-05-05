كيف يفوز الأهلي على إنبي في مباراة اليوم بـ الدوري المصري؟ (تحليل رقمي)

يلتقي النادي الأهلي نادي إنبي، اليوم، الثلاثاء، في مباراة تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي للفوز في المباراة للحفاظ على آماله الضعيفة في تحقيق الدوري والتواجد في مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وفي المواجهات بين الناديين، فاز الأهلي 22 مباراة مقبل 3 لإنبي، وتعادلا 8 مباريات، لكن في آخر 6 مباريات لم يخسر إنبي من الأهلي، حيث فاز مرتين وتعادل 4 مرات.

هنا نستعرض كيف يمكن لنادي إنبي الفوز على النادي الأهلي، بناء على الأرقام والإحصائيات المتوفرة على موقع "سوفا سكور" الشهير.

إحصائيات الأهلي وإنبي قبل مباراة اليوم

الأهلي:

لعب 24 مباراة

سجل 39 هدفا

استقبل 24 هدفا

صنع لاعبوه 25 هدفا

يسجل 1.6 هدفا في كل مباراة

يسدد 5.1 تسديدة في كل مباراة

يصنع 1.3 فرصة خطيرة في كل مباراة

يهدر 0.6 فرصة تهديفية كبيرة في كل مباراة

الاستحواذ: 62.4%

دقة التمرير: 404.4 تمريرة بدقة 84.1%

شباك نظيفة: 7 مباريات

عدد الأهداف التي استقبلها في المباراة: 1.0 هدف

نسبة الفوز بالالتحامات الثنائية في كل مباراة: 43.8 (51.7%)

إنبي:

سجل: 27 هدفا

استقبل: 22 هدفا

صنع لاعبوه 16 هدفا

يسجل في كل مباراة: 1.1 هدف

يصنع 1.1 فرصة في كل مباراة

يهدر 0.4 هدف في كل مباراة

نسبة الاستحواذ: 50.5%

دقة التمرير: 254.0 بنسبة 74.5%

شباك نظيفة: 11 مباراة

يستقبل 0.9 هدف في كل مباراة

نسبة كسب الالتحامات الثنائية 49.7 التحاما بنسبة 48.6% في المباراة

كيف يفاجيء إنبي النادي الأهلي في مباراة اليوم؟

وبناء على هذه الأرقام، يمكن لنادي إنبي، كسب الالتحامات الثنائية والكرة الثانية بمعدل أكبر من الأهلي، لتفوقه في العامل البدني.

كما يتفوق إنبي على الأهلي في تسجيل الفرص، حيث يخسر 0.4 فرصة كبيرة فقط للمباراة، مقابل 0.6 للأهلي، أي أنه لا يحتاج لخلق فرصة كبيرة ويسجل من أقل عدد فرص تهديفية.

وبخصوص الدفاع، خرج إنبي هذا الموسم من 11 مباراة بشباك نظيفة مقابل 7 مباريات للأهلي، كما يستقبل الأهلي 1.0هدف لكل مباراة، مقابل 0.9 هدف في كل مباراة لنادي إنبي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز

يلتقي النادي الأهلي نادي إنبي في مباراة تقام اليوم الثلاثاء، 8 مساء.

