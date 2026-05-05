يترقب فريق الزمالك مواجهة مهمة أمام سموحة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق اللقب.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمد الغازي لإدارة المباراة، وهو ما يمثل دفعة معنوية للفريق الأبيض، في ظل النتائج الإيجابية التي حققها تحت إدارته هذا الموسم.

نتائج الزمالك مع محمد الغازي هذا الموسم:

الفوز على بلدية المحلة 1-0 (كأس مصر)

الفوز على طلائع الجيش 3-1 (الدوري)

الفوز على زد 2-1 (الدوري)

الفوز على بيراميدز 1-0 (الدوري)

وحقق الزمالك العلامة الكاملة في المباريات الأربع التي أدارها الغازي، ما يعزز التفاؤل داخل الفريق قبل مواجهة سموحة المرتقبة.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، قبل جولتين من نهاية المسابقة، في صراع مشتعل على اللقب.