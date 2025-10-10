مباريات الأمس
"ضربة في مقتل".. انتقاد قوي من رئيس قناة الأهلي الأسبق لصناع المحتوى المنتمين للنادي

كتب - يوسف محمد:

08:02 م 10/10/2025
انتقد محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، تناول بعض صناع المحتوى الأهلاوية للأخبار المتعلقة بإصابة بعض اللاعبين، ووصفها بأنها إصابات مزمنة.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "السادة اليوتيوبرز الأهلاوية العزاز، بذمتكم مين النادى اللى ممكن يشتري لاعب، أنت قاعد تقول إصاباته كتير، عنده عيب فى عضلات الحوض وعند إصابات عضلية بشكل مستمر".

وأضاف: "ده أنت بتضرب البيعة في مقتل ياراجل، أعلم أن هناك كشف طبي من أى فريق، لكن أدى فرصة للأندية تتفاوض وتبقى ترفضه ماتعطلش الدنيا أنت".

وانتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية، كذلك من قبل عدد من صناع المحتوى، بأن المدافع المغربي أشرف داري لاعب المارد الأحمر، يعاني من إصابة عضلية مزمنة.

والجدير بالذكر أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أكد في تصريحات عبر قناة النادي، أن النجم المغربي لا يعاني من أي إصابات مزمنة وأن الإصابة التي يتعرض لها تأتي في أماكن مختلفة.

