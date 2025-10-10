مباريات الأمس
"بعد توليه المهمة".. ياس ثورب يوجه رسالة لجماهير الأهلي

كتب - يوسف محمد:

07:31 م 10/10/2025
وجه الدنماركي ياس ثورب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد إعلان توليه مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي في مؤتمر صحفي اليوم، التعاقد بشكل رسمي مع الدنماركي ياس ثورب، لتولي مهمة تدريب الفريق بعقد لمدة عامين ونصف.

وقال ثورب في تصريحات، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة "X" تويتر سابقا: "رسالتي لكل جماهير النادي الأهلي، في مختلف أنحاء العالم، متشوق لرؤيتكم جميعا".

وأضاف: "معا سنحقق الكثير من النتائج المميزة والرائعة، أراكم لاحفا".

موعد أول مباراة لثورب مع الأهلي

وستكون أول مباراة يتولى فيها ثورب القيادة الفنية للنادي الأهلي، هى مباراة المارد الأحمر أمام إيجل نوار البورندي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن ثورب من المدربين الذين يمتلكون سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق وتولى القيادة الفنية لمنتخب الدنمارك تحت 21 عاما، بجانب تدريب فريق ميتلاند وكوبنهاجن في الدنمارك، بالإضافة إلى تولي القيادة الفنية لفريق أوجسبورج الألماني.

