"نتمنى الخسارة؟".. رئيس إنبي يعلق على مواجهة الأهلي ورسالته للاعبين

"الدنيا مقلوبة".. شبانة يكشف ما يحدث في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن

تحدث أيمن الشريعي عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، مؤكدًا ثقته في لاعبيه ورافضًا فكرة التمني بخسارة فريقه، من أجل فريق بعينه.

ويلتقي فريق إنبي مع الأهلي غدا الثلاثاء في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي

وقال الشريعي، في تصريحات تلفزيونية، إنه يحرص على أن يخوض لاعبو إنبي المباريات الكبرى بروح الاستمتاع، سواء أمام الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، موضحًا أن ذلك يمنح اللاعبين الثقة ويساهم في تسويقهم بشكل أفضل.

وأضاف: "لا يمكنني توقع نتيجة المباراة، لكننا نسعى لتقديم أداء قوي ونأمل في تحقيق الفوز، فلا توجد إدارة تتمنى خسارة فريقها".

وأشار رئيس إنبي إلى أن فريقه يمتلك هوية واضحة لا تتأثر باسم المنافس، مؤكدًا أن الجهاز الفني مستمر في منح الفرصة للاعبين الناشئين بشكل تدريجي لاكتساب الخبرات.

كما أوضح أن مواجهة الأهلي لا تختلف في صعوبتها عن لقاء الزمالك، نظرًا للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الناديان، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على اللاعبين.

واختتم الشريعي تصريحاته بالإشادة بـ محمود كهربا، مؤكدًا أنه مثال للانضباط داخل الفريق، وله دور قيادي مهم داخل غرفة الملابس، نافيًا صحة ما تردد بشأن وجود خلافات بينه وبين الجهاز الفني.